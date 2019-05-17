2019-05-17T09:41:23+03:00
Общество

В парке «Краснодар» покажут кино о моде

Сеансы будут начинаться в субботу и воскресенье в 20:00
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: officialparkkrasnodarФото: officialparkkrasnodar
Изменить размер текста:

- В эти выходные, 18 и 19 мая, гости парка «Краснодар» увидят короткометражные фильмы фестиваля BE IN OPEN FILMS 2019. Он объединяет независимых режиссеров и дизайнеров, - сообщается на официальной странице парка в Instagram.

В программе фестиваля: видеокампейны концептуальных марок, музыкальные клипы и документальные фильмы про апсайклинг. Некоторые киноленты посвящены зависимости людей от социальных медиа.

Сеансы будут начинаться в субботу и воскресенье, 18 и 19 мая, в 20:00. Вход свободный.

Напомним, по 4 июля в Краснодаре в художественном музее имени Коваленко будет работать выставка «Венецианский карнавал». В экспозиции будет представлено 55 инсталляций. Это картины с видами Венеции и закрепленными на них масками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В горах Сочи открылись крылатые качели
В Краснодаре отремонтируют улицу Базовскую
В Краснодаре в выходные дни на маршруте автобуса №46 увеличат количество рейсов
В Староминском районе назначили нового начальника отдела МВД
Самолет сообщением Ларнака-Самара совершил экстренную посадку в Краснодаре
В Сочи разыскивают водителя, который сбил 11-летнего ребенка
На Кубани завершили весеннюю высадку молодых виноградников
На Кубани обсудили безопасность отдыха туристов
Кубань увеличит экспорт сгущенного молока
Сергей Дружко стал главным героем сериала о краснодарском «Баскет-Холле»
Кубанского метателя гранат приговорили к длительному сроку
В Краснодарском крае открылась первая электронная библиотека
Краснодар поборется за звание беговой столицы России
Бывший финдиректор футбольной «Кубани» оштрафован за мошенничество
В Краснодаре грабитель вернулся на место преступления
Двух высокопоставленных чиновников подозревают в получении взятки
В Геленджике появится огромный парк
В Сочи будут судить бывшего чиновника администрации Хостинского района
На Кубани государственного регистратора подозревают в превышении должностных полномочий
В Сочи состоится цифровой фестиваль аэростатов
В Краснодаре пройдет фестиваль «Кубок чемпионов»
ПАО «ТНС энерго Кубань» внедрило интерактивную услугу «Гид по квитанции»
В Геленджике снесли очередной самострой