В парке «Краснодар» покажут кино о моде

СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-17T09:41:23+03:00

Сеансы будут начинаться в субботу и воскресенье в 20:00

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- В эти выходные, 18 и 19 мая, гости парка «Краснодар» увидят короткометражные фильмы фестиваля BE IN OPEN FILMS 2019. Он объединяет независимых режиссеров и дизайнеров, - сообщается на официальной странице парка в Instagram.

В программе фестиваля: видеокампейны концептуальных марок, музыкальные клипы и документальные фильмы про апсайклинг. Некоторые киноленты посвящены зависимости людей от социальных медиа.

Сеансы будут начинаться в субботу и воскресенье, 18 и 19 мая, в 20:00. Вход свободный.

Напомним, по 4 июля в Краснодаре в художественном музее имени Коваленко будет работать выставка «Венецианский карнавал». В экспозиции будет представлено 55 инсталляций. Это картины с видами Венеции и закрепленными на них масками.

ИСТОЧНИК KP.RU