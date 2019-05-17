2019-05-17T20:42:27+03:00
Происшествия

На Кубани в результате ДТП погибла пожилая женщина

Авария произошла под Армавиром
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Место ДТПМесто ДТП
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае на 102-км ФАД «Кавказ» под Армавиром произошло ДТП.

- Водитель Toyota Highlander 17 мая 2019 года врезался в попутно следующий грузовик Tata, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в источниках в правоохранительных органах.

В результате аварии на месте происшествия скончалась 74-летняя пассажирка внедорожника. 34-летний водитель Toyota Highlander от госпитализации отказался. В данный момент по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, в Сочи в Лазаревском районе 16 мая на улице Павлова в районе дома №77 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, неизвестный водитель на машине белого цвета сбил 11-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После этого легковушка скрылась в неизвестном направлении. В результате аварии девочку с травмами различной тяжести доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани продолжается сбор овощей
На Кубани будут судить мужчину за убийство
Клиенты ВТБ в ЮФО увеличили свои траты во время майских праздников в три раза
Краснодарских автолюбителей опять ждут неудобства
В Молодежном микрорайоне Краснодара появится парк
На Кубани откроют центр опережающей профподготовки
На дорогах Краснодара появятся выделенные полосы
ФАС считает, что «Краснодаргоргаз» неправомерно брал деньги за обслуживание газового оборудования
В Усть-Лабинском районе газовики за долги оставили без горячей воды 2 детсада и дом престарелых
С 1 июня в Краснодаре можно бесплатно позаниматься с тренерами на спортплощадках
В Новороссийске построят тоннель для пешеходов и автомобилей
Депутаты-коммунисты в Госдуме проголосовали против принятия законов, снижающих общественный контроль на выборах
Полузащитник ФК «Краснодар» Маурисио Перейра может перейти в «Бетис» или «Сельту»
В горах Сочи открылись крылатые качели
В парке «Краснодар» покажут кино о моде
В Краснодаре отремонтируют улицу Базовскую
В Краснодаре в выходные дни на маршруте автобуса №46 увеличат количество рейсов