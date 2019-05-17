На Кубани в результате ДТП погибла пожилая женщина

СЕГОДНЯ 20:42 2019-05-17T20:42:27+03:00

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В Краснодарском крае на 102-км ФАД «Кавказ» под Армавиром произошло ДТП.

- Водитель Toyota Highlander 17 мая 2019 года врезался в попутно следующий грузовик Tata, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в источниках в правоохранительных органах.

В результате аварии на месте происшествия скончалась 74-летняя пассажирка внедорожника. 34-летний водитель Toyota Highlander от госпитализации отказался. В данный момент по факту ДТП проводится проверка.

Напомним, в Сочи в Лазаревском районе 16 мая на улице Павлова в районе дома №77 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, неизвестный водитель на машине белого цвета сбил 11-летнего ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу. После этого легковушка скрылась в неизвестном направлении. В результате аварии девочку с травмами различной тяжести доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU