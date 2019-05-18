Парковка краснодарского аэропорта оказалась самой дорогой в России

СЕГОДНЯ 09:15 2019-05-18T09:15:02+03:00

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В это сложно поверить, но Краснодар обогнал Москву по стоимости парковки в аэропортах. К такому выводу пришли специалисты международного метапоиска, оценив, в какую сумму обойдется длительная стоянка машин на территории аэровокзалов России.

Так, например, парковка в аэропорту Краснодара обойдется путешественникам минимум в 4200 рублей за неделю. А в Шереметьево открытая парковка с трансфером до терминалов D, E и F самая дешевая - 700 рублей за неделю. А вот самая дорогая - крытая стоянка терминала D - там нужно заплатить минимум 5600 рублей в неделю.

К слову, в число самых дорогих парковок попал и аэропорт Сочи. Забыть машину на неделю здесь стоит 2 400 рублей. В то время как припарковать свою ласточку в столичном аэропорту «Домодедово» обойдется в 1 400 рублей.

Стоит отметить, что на платной парковке краснодарского аэропорта водители все же редко надолго оставляют свое авто. Паркуются только на 15 минут, которые после въезда бесплатные, чтобы встретить родных с рейса. Бывало, конечно, забывали машины и на сутки. Но побил все рекорды приезжий из Челябинска. О припаркованной машине мужчина вспомнил через четыре месяца и получил штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU