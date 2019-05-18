2019-05-18T09:15:02+03:00
Общество

Парковка краснодарского аэропорта оказалась самой дорогой в России

Стоянка обойдется путешественникам минимум в 4200 рублей за неделю
Мирослава ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: basel.aeroФото: basel.aero
Изменить размер текста:

В это сложно поверить, но Краснодар обогнал Москву по стоимости парковки в аэропортах. К такому выводу пришли специалисты международного метапоиска, оценив, в какую сумму обойдется длительная стоянка машин на территории аэровокзалов России.

Так, например, парковка в аэропорту Краснодара обойдется путешественникам минимум в 4200 рублей за неделю. А в Шереметьево открытая парковка с трансфером до терминалов D, E и F самая дешевая - 700 рублей за неделю. А вот самая дорогая - крытая стоянка терминала D - там нужно заплатить минимум 5600 рублей в неделю.

К слову, в число самых дорогих парковок попал и аэропорт Сочи. Забыть машину на неделю здесь стоит 2 400 рублей. В то время как припарковать свою ласточку в столичном аэропорту «Домодедово» обойдется в 1 400 рублей.

Стоит отметить, что на платной парковке краснодарского аэропорта водители все же редко надолго оставляют свое авто. Паркуются только на 15 минут, которые после въезда бесплатные, чтобы встретить родных с рейса. Бывало, конечно, забывали машины и на сутки. Но побил все рекорды приезжий из Челябинска. О припаркованной машине мужчина вспомнил через четыре месяца и получил штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Администрацию Сочи обязали в суде устроить в детсад 3-летнего ребенка
На Кубани хирурга приговорили к 800-тысячному штрафу за взятку от призывника
В Юбилейном микрорайоне Краснодара появилась скульптура «Точка»
Погода в Краснодарском крае на 18-19 мая: Синоптики пророчат жару до +33
На Кубани в результате ДТП погибла пожилая женщина
На Кубани продолжается сбор овощей
На Кубани будут судить мужчину за убийство
Клиенты ВТБ в ЮФО увеличили свои траты во время майских праздников в три раза
Краснодарских автолюбителей опять ждут неудобства
В Молодежном микрорайоне Краснодара появится парк
На Кубани откроют центр опережающей профподготовки
На дорогах Краснодара появятся выделенные полосы
ФАС считает, что «Краснодаргоргаз» неправомерно брал деньги за обслуживание газового оборудования
В Усть-Лабинском районе газовики за долги оставили без горячей воды 2 детсада и дом престарелых
С 1 июня в Краснодаре можно бесплатно позаниматься с тренерами на спортплощадках
В Новороссийске построят тоннель для пешеходов и автомобилей
Депутаты-коммунисты в Госдуме проголосовали против принятия законов, снижающих общественный контроль на выборах
Полузащитник ФК «Краснодар» Маурисио Перейра может перейти в «Бетис» или «Сельту»
В горах Сочи открылись крылатые качели
В парке «Краснодар» покажут кино о моде
В Краснодаре отремонтируют улицу Базовскую
В Краснодаре в выходные дни на маршруте автобуса №46 увеличат количество рейсов