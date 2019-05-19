Росавтодор запретил передвижение грузовиков в жару по федеральным трассам Кубани

СЕГОДНЯ 12:19 2019-05-19T12:27:21+03:00

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Согласно приказу, ограничения на движение большегрузного транспорта вводится на всех федеральных трассах в России, включая и дороги Краснодарского края, примыкающие к крупным городам. Нельзя передвигаться будет с 10 утра и до 22 часов вечера при температурах воздуха, превышающих 32 градуса. Нововведение начнет действовать с понедельника, 20 мая.

В Росавтодоре пояснили, что мера необходима ввиду того, что в жару из-за движения грузовиков на дороге образуется колея. Поэтому большегрузы смогут продолжать движение по ночам.

Надо сказать, в Краснодарском крае жара в конце прошлой недели и в субботу, 18 мая, достигала 33 градусов. Но сегодня, в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют дожди и град. По ощущениям, температура воздуха не превышает 23-х градусов. Однако приятная прохлада сохранится на Кубани лишь до начала следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU