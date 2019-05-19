2019-05-19T16:28:15+03:00
Происшествия

На Кубани турист сорвался с горы

26-летнего жителя Анапы достали спасатели
Ева Мур@kp_kuban
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Фото: "Кубань- СПАС"Фото: "Кубань- СПАС"
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Трагедией чуть не закончилась прогулка в горы для 26-летнего жителя Анапы. О его падении с обрыва горы Лысая в спасотряд сообщили очевидцы.

Фото: "Кубань- СПАС"

Фото: "Кубань- СПАС"

- После того как нам поступила информация о падении мужчины в Супсех срочно выехали скалолазы со специальным оборудованием, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе "Кубань-СПАСА".

Фото: anapa.life

Фото: anapa.life

Вскоре прибывшие на место спасатели обнаружили молодого мужчину, оказали ему экстренную медицинскую помощь и на носилках достали пострадавшего из ущелья. У него многочисленные ссадины и переломы. Теперь поставить мужчину на ноги - дело рук медиков, которым он и был передан сразу после того, как его эвакуировали с горы.

Кроме того, предстоит выяснить, при каких обстоятельствах он сорвался с горы. Детали происшествия уточняются.

Напомним, в одном из кафе Анапы сегодня, 19 мая, произошел пожар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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