Прославленный гандбольный тренер Евгений Трефилов вернулся на мостик после операции и победил
Сегодня, 19 мая, на домашней площадке гандбольного клуба "Кубань" девушки сыграли 28:26 под чутким руководством своего прославленного тренера Евгения Трефилова. В матче со звенигородской "Звездой" они завоевали "бронзу" чемпионата России. Важно, что игру на выезде спортсменки тоже выиграли. А затем не без труда победили соперниц на домашнем стадионе.
Олимпийская чемпионка Рио Виктория Калинина недавно родила, а сегодня уже посвятила маленькому сыну победуФото: Ольга СУХОВА
Напомним, Евгений Трефилов попал в больницу в феврале. 63-летний специалист плохо себя почувствовал перед домашним матчем «Кубани» в Кубке ЕГФ против французского «Безансона». Тренера госпитализировали, чуть позже медики обнаружили проблемы с сердцем и посоветовали Трефилову лечь в больницу. Но тот отказался и провел игру на тренерском мостике. После матча самочувствие только ухудшилось, наставника доставили в кардиологическое отделение ККБ №1 под наблюдение главврача - Владимира Порханова.
"Бронза" за ГК "Кубань!" Наши поздравления!Фото: Ольга СУХОВА
Фото: Ольга СУХОВА
ИСТОЧНИК KP.RU