2019-05-19T18:05:48+03:00
Спорт

Прославленный гандбольный тренер Евгений Трефилов вернулся на мостик после операции и победил

ГК "Кубань" стала "бронзовым" призером чемпионата России
Ева Мур@kp_kuban
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Евгения Трефилова с нетерпением ждали на тренерском мостикеЕвгения Трефилова с нетерпением ждали на тренерском мостикеФото: Ольга СУХОВА
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Сегодня, 19 мая, на домашней площадке гандбольного клуба "Кубань" девушки сыграли 28:26 под чутким руководством своего прославленного тренера Евгения Трефилова. В матче со звенигородской "Звездой" они завоевали "бронзу" чемпионата России. Важно, что игру на выезде спортсменки тоже выиграли. А затем не без труда победили соперниц на домашнем стадионе.

Олимпийская чемпионка Рио Виктория Калинина недавно родила, а сегодня уже посвятила маленькому сыну победу Фото: Ольга СУХОВА

Олимпийская чемпионка Рио Виктория Калинина недавно родила, а сегодня уже посвятила маленькому сыну победуФото: Ольга СУХОВА

Напомним, Евгений Трефилов попал в больницу в феврале. 63-летний специалист плохо себя почувствовал перед домашним матчем «Кубани» в Кубке ЕГФ против французского «Безансона». Тренера госпитализировали, чуть позже медики обнаружили проблемы с сердцем и посоветовали Трефилову лечь в больницу. Но тот отказался и провел игру на тренерском мостике. После матча самочувствие только ухудшилось, наставника доставили в кардиологическое отделение ККБ №1 под наблюдение главврача - Владимира Порханова.

"Бронза" за ГК "Кубань!" Наши поздравления! Фото: Ольга СУХОВА

"Бронза" за ГК "Кубань!" Наши поздравления!Фото: Ольга СУХОВА

Фото: Ольга СУХОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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