2019-05-20T12:02:35+03:00
Спорт

ФК «Краснодар» победил «Арсенал» на выезде

Счет игры – 3:0
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба клубаФото: пресс-служба клуба
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ФК «Краснодар» 19 мая в рамках 29-го тура чемпионата России сразился с тульским «Арсеналом». «Быки» разгромили соперников со счетом 3:0.

- В первом тайме ни одна из команд не смогла открыть счет. Во втором тайме гол на 55 минуте забил Сергей Петров. Затем отличился Маурисио Перейра. Третий мяч в ворота соперника на 85 минуте забил Ари, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ФК «Краснодар».

«Краснодар» досрочно, за тур до финиша, обеспечил себе медали текущего чемпионата страны. А будут они бронзовыми или серебряными, выяснится через неделю, 26 мая.

Напомним, «Краснодар-2» в матче ФНЛ сыграл вничью с «Армавиром». Игра прошла на стадионе Академии быков и завершилась со счетом 0:0. «Быки» с 50 очками занимают 11 место в турнирной таблице, «Армавир» идет на 16-й строчке и находится в зоне вылета в ПФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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