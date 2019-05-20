На Кубани из-за ливней подтопило 121 двор
Сильные ливни в Мостовском районе повредили два пешеходных моста и подтопили дворы местных жителей.
- В станице Баговской обследован 121 частный дом с подтопленной придомовой территорией, в один из домов зашла вода. Уровень достигал 10 сантиметров, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-служб ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В поселке Псебай выявили 30 домов с подтопленной территорией около дома.
Кроме того, из-за дождевого потока в станице Передовой подтоплены пять дворов.
Как уточняют спасатели, на данный момент вода в населенных населенных пунктах уже сошла.
Комментарий начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Краснодарскому краю Павла Иванова.
ВАЖНО!
Спасатели объявили экстренное предупреждение. 20 мая местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, возможен град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.
- На малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоках реки Кубань и реках Адыгеи, Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются резкие подъемы уровней воды местами до неблагоприятных отметок, - добавляют синоптики.
В случае возникновения ЧС, обращайтесь по телефону 101.
Вода вышла из берегов реки в поселке Псебае Мостовского района Видео: instagram.com/agafonova_lubov31.
ИСТОЧНИК KP.RU
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