На Кубани из-за ливней подтопило 121 двор

СЕГОДНЯ 14:52 2019-05-20T16:25:02+03:00

Сейчас, по данным МЧС, вода уже сошла [фото, видео]

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Сильные ливни в Мостовском районе повредили два пешеходных моста и подтопили дворы местных жителей.

- В станице Баговской обследован 121 частный дом с подтопленной придомовой территорией, в один из домов зашла вода. Уровень достигал 10 сантиметров, - сообщают «КП» - Кубань» в пресс-служб ГУ МЧС по Краснодарскому краю. - В поселке Псебай выявили 30 домов с подтопленной территорией около дома.

Кроме того, из-за дождевого потока в станице Передовой подтоплены пять дворов.

Как уточняют спасатели, на данный момент вода в населенных населенных пунктах уже сошла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/709928" frameborder="0"></iframe> Комментарий начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Краснодарскому краю Павла Иванова.

ВАЖНО!

Спасатели объявили экстренное предупреждение. 20 мая местами в крае ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, возможен град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

- На малых реках и водотоках, юго-восточных, юго-западных притоках реки Кубань и реках Адыгеи, Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются резкие подъемы уровней воды местами до неблагоприятных отметок, - добавляют синоптики.

В случае возникновения ЧС, обращайтесь по телефону 101.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/709867" frameborder="0"></iframe> Вода вышла из берегов реки в поселке Псебае Мостовского района Видео: instagram.com/agafonova_lubov31.

ИСТОЧНИК KP.RU