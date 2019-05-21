2019-05-21T09:22:35+03:00
Происшествия

Губернатор взял на контроль ситуацию в Мостовском районе

Все оперативные службы муниципалитета переведены на усиленный режим работы
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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Глава Кубани Кондратьев взял на контроль ситуацию с подтоплениями в Мостовском районе. Он отметил, что связи с неблагоприятными погодными условиями все оперативные службы муниципалитета, а также соседних районов переведены на усиленный режим работы.

– Мы уже оповестили жителей предгорных территорий о подъеме уровня рек, выставили посты на водоемах. Поручил главам круглосуточно держать ситуацию на личном контроле. Если потребуется эвакуация – готовы места для временного размещения людей. В помощь местным спасателям направлены краевые, при необходимости будут задействованы дополнительные силы и средства, – заявил Вениамин Кондратьев.

Напомним, 20 мая в Мостовском районе обрушился сильный ливень. Дождь сопровождался сильным ветром. Из-за большого количества осадков, уровень воды в реках резко поднялся до критических отметок. Стихия обрушилась на станицу Баговскую. Здесь был смыт пешеходный мост через реку Кизинка. Был поврежден и мост между станицей Баговской и поселком Узловым.

- На 18:00 20 мая подтопленными были около 250 дворов, в два дома заходила вода – в поселке Псебай и станице Баговская. В каждом из пострадавших населенных пунктов работают эвакопункты, в аварийно-спасательных мероприятиях задействованы 37 человек и 11 единиц техники, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как сообщили в министерстве ГО и ЧС края, погибших и пострадавших нет. К утру уже планируют восстановить поврежденный мост, связывающий населенные пункты Узловой и Бугунжа с районным центром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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