СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-21T08:58:24+03:00

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В Анапе для автомобилей закроют въезд на набережную. Глава курорта проверил благоустройство нескольких участков курортной зоны и во время обхода дал ряд поручений ответственным службам.

- Между санаторием «Анапа-океан» и отелем «Капитан» Юрий Поляков обратил внимание на автомобили, припаркованные на верхней набережной. Это прямое нарушение решения краевой антитеррористической комиссии, которое категорически запрещает доступ автотранспорта в места массового скопления людей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

- Набережная – не место для парковки! Здесь не должно быть машин! Пройти можно, проехать – нельзя. Надо оставить один контрольный въезд для спецмашин ЖКХ, которые будут поливать

Доступ для транспорта на главную прогулочную зону курорта закроют. Будут рассмотрены разные варианты ограждения, которые установят в кратчайшие сроки.

Напомним, в Краснодаре борются с незаконными врезками в ливневку. Только с начала года выявили более 150 случаев.

ИСТОЧНИК KP.RU