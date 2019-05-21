В Краснодаре на три вечера изменят маршруты нескольких трамваев

СЕГОДНЯ 11:19 2019-05-21T11:19:50+03:00

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Со вторника, 21 мая, по четверг, 23 мая, включительно с 22:30 закроют для проезда участок на пересечении Гоголя и Леваневского. Это произойдет из-за капитального ремонта трамвайного пути, поэтому в три маршрута внесены корректировки.

Как сказал заместитель директора Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Роман Довгалев, ничего перекрывать не будут, все останется без изменений. Маршрут поменяется только у тех трамваев, которые выйдут на линию после 21:40. Пассажиров просят быть внимательными.

Временно изменят маршрут движения трамваи № 4, 5, 8, 11:

- Трамваи маршрута № 4 с 21:45 из Комсомольского микрорайона проследуют до Железнодорожной, далее по Дмитриевской Дамбе, Садовой, до улицы Декабристов, в обратном направлении - по 20-му маршруту до Восточного депо, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Трамваи маршрута № 5 с 22:15 Солнечной поедут по Садовой до стадиона «Кубань» - далее по маршруту либо в Восточное депо.

Трамваи маршрута № 8 с 22:00 также Солнечной проследуют по Садовой, далее по маршруту либо в Восточное депо.

маршрут № 11с 22:00 поедет из Юбилейного микрорайона по Коммунаров, Захарова до Индустриальной.

Уточнить информацию можно на сайте Краснодарского трамвайного троллейбусного управления.

Напомним, в Краснодаре отремонтируют улицу Головатого. Работы планируют завершить этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU