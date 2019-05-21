2019-05-21T19:22:33+03:00
Общество

Посетителей сочинского дендрария попросили не бояться желтопузика

Ящерицу часто принимают за змею
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: npsochi.ruФото: npsochi.ru
Изменить размер текста:

В сочинском дендрарии обитает безногая ящерица желтопузик. Посетители часто принимают ее за змею, и, бывает, ведут себя неадекватно, пытаясь нанести вред пресмыкающемуся.

- Ящерица приносит огромную пользу растениям, уничтожая вредителей. Она питается насекомыми мелкими беспозвоночными, некоторыми фруктами, птичьими яйцами, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинском дендрарии.

Несмотря на то, что размеры пресмыкающегося могут достигать 1,5 метров, оно абсолютно не представляет угрозы для человека. Так что посетителей дендрария просят, в случае обнаружения желтопузика, не паниковать и трогать его. Стоит отметить, что данный вид занесен в Красную книгу Краснодарского края.

Добавим, в молодежном микрорайоне Краснодара планируют разбить новый парк. Ранее план застройки подразумевал возведение на участке земли площадью в 4,5 га многоэтажных жилых домов и торгового центра. В результате здесь удалось бы обустроить небольшой сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани житель Ростовской области попался на даче взятки
Кубанский самбист завоевал «золото» чемпионата Европы
В Усть-Лабинском районе выявили лже-педагога
Кубанские прокуроры контролируют соблюдение земельного законодательства
На Кубани прошел необычный урок безопасности
Кубанские гребцы завоевали «золото» и «бронзу» первенства Европы
На Кубани ведут круглосуточный мониторинг пожарной обстановки
На Кубани на реализацию госпрограмм потратили свыше 63 млрд рублей
В Краснодаре улицу Красную начнут ремонтировать в середине июня
В Краснодаре прямо на концерте умер артист
Супруга мэра Сочи заработала в 2018 году больше мужа
В Новороссийске будут судить насильника спустя семь лет после совершения преступления
На Кубани возбудили уголовное дело в отношении бывшего полицейского
ВТБ открыл эскроу-счета на 2 млрд рублей