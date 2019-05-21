Посетителей сочинского дендрария попросили не бояться желтопузика

СЕГОДНЯ 19:22 2019-05-21T19:22:33+03:00

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В сочинском дендрарии обитает безногая ящерица желтопузик. Посетители часто принимают ее за змею, и, бывает, ведут себя неадекватно, пытаясь нанести вред пресмыкающемуся.

- Ящерица приносит огромную пользу растениям, уничтожая вредителей. Она питается насекомыми мелкими беспозвоночными, некоторыми фруктами, птичьими яйцами, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинском дендрарии.

Несмотря на то, что размеры пресмыкающегося могут достигать 1,5 метров, оно абсолютно не представляет угрозы для человека. Так что посетителей дендрария просят, в случае обнаружения желтопузика, не паниковать и трогать его. Стоит отметить, что данный вид занесен в Красную книгу Краснодарского края.

Добавим, в молодежном микрорайоне Краснодара планируют разбить новый парк. Ранее план застройки подразумевал возведение на участке земли площадью в 4,5 га многоэтажных жилых домов и торгового центра. В результате здесь удалось бы обустроить небольшой сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU