В 2019 году в Краснодаре заменят лифты в 116 жилых домах

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-22T09:42:05+03:00

Работа в этом направлении уже началась

Изменить размер текста: A A

В кубанской столице в этом году заменят подъемники в 116 жилых домах. В них установят современное оборудование отечественного производства - это 363 новых лифта.

В доме № 65 по улице имени 40-летия Победы новые подъемники смонтировали во всех 4-х подъездах. Во время утреннего объезда ход работ осмотрел глава города Евгений Первышов.

- Важно, что в этом году мы учли ошибки, которые были допущены в прошлом году - мы правильно подготовили конкурсную документацию и сейчас видим, действительно, профессиональную работу подрядчика. Все выполняется быстро: оборудование завезли в срок, и уже завершают монтаж., - сказал Евгений Первышов.

- Работы в доме стартовали в апреле. Они начались с демонтажа старого оборудования. Сейчас новые лифты смонтированы, осталось выполнить испытания, покрасить стены в машинных отделениях, пройти процедуру проверки в контролирующей организации. Срок завершения контракта с подрядчиком - 1 июля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в городе продолжаются работы по ремонту фасадов в 45 многоэтажках. Их приведут в порядок за счет средств Регионального фонда капремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU