2019-05-22T11:51:14+03:00
Общество

В Краснодаре отремонтируют улицу Шоссе Нефтяников и сделают парковку около школы № 26

Проезжую часть планируют закончить до 1 сентября
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре ремонт улицы Шоссе Нефтяников стартовал в конце апреля по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ее приведут в порядок на участке от Красной до Стахановской - это около 2 километров.

- Дорожное покрытие уже отфрезеровано, рабочие ремонтируют тротуары возле коррекционной школы № 26, одновременно готовят площадку под парковку на 20 автомобилей, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Нам несколько раз поступали обращения от родителей, от учителей о том, что здесь нужна парковка. Очень неудобно подвозить школьников. Тем более, здесь учатся ребята с ограниченными возможностями, - сказал Евгений Первышов.

В дневное время рабочие заменяют бордюры, ремонтируют тротуары. Практически везде их приходится делать заново: старый асфальт полностью снимают, кладут выравнивающий слой, на который вскоре уложат плитку. Проезжая часть по Шоссе Нефтяников будет готова до 1 сентября.

Напомним, в 2019 году в Краснодаре заменят лифты в 116 жилых домах. Работа в этом направлении уже началась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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