Краснодарский полицейский подбрасывал задержанным наркотики
В Краснодаре суд вынес приговор в отношении бывшего полицейского. Сотрудника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков признали виновным в превышении должностных полномочий.
- Как установили в ходе следственно-оперативных действий сотрудники УФСБ, полицейский неоднократно подбрасывал наркотические вещества жителям Краснодара. Эти факты были задокументированы и приложены к материалам уголовного дела, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
В результате, Советским районным судом Краснодара бывшему полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет. Отбывать его он будет в колонии общего режима. Помимо этого, экс-страж порядка заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей.
Напомним, В Краснодаре осудили бывшего сотрудника ФСБ России. Майора запаса Ивана Старых признали виновным по двум уголовным статьям.
ИСТОЧНИК KP.RU