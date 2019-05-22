2019-05-22T17:40:54+03:00
Происшествия

Краснодарский полицейский подбрасывал задержанным наркотики

За это он проведет в колонии 13 лет
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Краснодаре суд вынес приговор в отношении бывшего полицейского. Сотрудника отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков признали виновным в превышении должностных полномочий.

- Как установили в ходе следственно-оперативных действий сотрудники УФСБ, полицейский неоднократно подбрасывал наркотические вещества жителям Краснодара. Эти факты были задокументированы и приложены к материалам уголовного дела, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

В результате, Советским районным судом Краснодара бывшему полицейскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет. Отбывать его он будет в колонии общего режима. Помимо этого, экс-страж порядка заплатит штраф в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, В Краснодаре осудили бывшего сотрудника ФСБ России. Майора запаса Ивана Старых признали виновным по двум уголовным статьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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