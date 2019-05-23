В Краснодаре детям напомнят правила поведения на воде

СЕГОДНЯ 07:16 2019-05-23T07:16:51+03:00

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Ученикам краснодарских школ напомнят правила поведения на воде. Тактико-специальное учение по спасению людей пройдет 24 мая в районе Верхнего Покровского озера. Детям покажут водолазные работы и расскажут, как действовать, когда тонет человек.

- Это особенно важно в связи с наступлением летних каникул. Сотрудники городской Службы спасения напомнят ребятам правила безопасности на воде, расскажут, как действовать, если увидели тонущего, как оказывать первую помощь, - рассказал начальник управления гражданской зашиты Василий Крамаренко.

- Вместе со спасателями будут тренироваться врачи бригады Регионального центра медицины катастроф. Они наглядно продемонстрируют приемы оказания первой помощи пострадавшему. А представители Краснодарского отделения общественной организации «Российский союз спасателей» расскажут, как действовать при тепловом ударе, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, кубанские полицейские обеспечат безопасность во время «Последнего звонка». Торжественные линейки будут охранять почти 3500 сотрудников ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU