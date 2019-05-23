Под Анапой в хуторе Воскресенском строят детский сад на 140 мест

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-23T09:27:43+03:00

Уже почти завершили кирпичную кладку второго этажа

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22 мая глава Анапы Юрий Поляков проконтролировал, как идут работы на важном социальном объекте – детском саде на 140 мест в хуторе Воскресенском.

Уже практически завершена кирпичная кладка второго этажа, продолжается устройство подпорной стенки и разводка электрических сетей. По плану закончить строительные работы должны в ноябре, но подрядчик постарается успеть раньше.

Пока идет ремонт, будут заниматься вопросами оснащения учреждения оборудованием, чтобы сдать здание в эксплуатацию как можно скорее.

- Сейчас в Анапе активно строятся также детский сад № 2 «Орленок» на улице Крымской, д/с № 20 «Жемчужина» на Анапском шоссе, дошкольное учреждение «Лазурный» в Алексеевке, а также пристройка к саду № 31 «Зоренька» в селе Сукко, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Напомним, в Краснодаре отремонтируют улицу Шоссе Нефтяников и сделают парковку около школы № 26. Проезжую часть планируют закончить до 1 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU