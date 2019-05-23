2019-05-23T13:48:25+03:00
Происшествия

В Сочи из незаконного оборота изъяли 500 литров вина

Местные жители продавали алкоголь без разрешительных документов
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краюФото: ГУ МВД по Краснодарскому краю
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В сочи во время рейдовых мероприятий сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УВД по Сочи выявили два факта незаконной реализации вина.

Местные жители продавали алкоголь без необходимых разрешительных документов, подтверждающих легальность его производства.

- В отношении предпринимателей правоохранители составили административные протоколы по части 1 статьи 14.17.1 КоАП (Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическим лицам), - сообщили "Комсомольской правде" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Продукцию изъяли. Нарушителям грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Напомним, в Геленджике из незаконного оборота изъяли около 900 литров пива. Местным жителям, которые его продавали, выписали административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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