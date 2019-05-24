2019-05-24T10:28:53+03:00
Происшествия

В Приморско-Ахтарске нашли пропавшего пенсионера

Медицинская помощь ему не понадобилась
Александра ПОДУШКО
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В Приморско-Ахтарске нашли пропавшего пенсионераВ Приморско-Ахтарске нашли пропавшего пенсионераФото: Архив "КП"
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В Приморско-Ахтарске 23 мая около 13:00 79-летний пожилой мужчина, страдающий провалами в памяти, ушел из дома и не вернулся. Родственники искали старика самостоятельно и только в 21:40 позвонили спасателям.

- На место происшествия прибыли сотрудники Приморско-Ахтарского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели провели поисковые работы и уже через 40 минут нашли пенсионера в камышах в 800 метрах от дома, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС»».

Пенсионера доставили домой. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Напомним, в станице Нижнебаканской спасатели поймали змею в детском саду. Воспитатели не смогли справиться с рептилией и вызвали подмогу. Специалисты шанцевым инструментом сняли рептилию с дерева и поместили в мешок. Затем вывезли змею в лес. Желтобрюх относится к семейству ужей, поэтому не является ядовитым и не опасен для человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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