В Приморско-Ахтарске нашли пропавшего пенсионера

СЕГОДНЯ 10:28 2019-05-24T10:28:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приморско-Ахтарске 23 мая около 13:00 79-летний пожилой мужчина, страдающий провалами в памяти, ушел из дома и не вернулся. Родственники искали старика самостоятельно и только в 21:40 позвонили спасателям.

- На место происшествия прибыли сотрудники Приморско-Ахтарского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели провели поисковые работы и уже через 40 минут нашли пенсионера в камышах в 800 метрах от дома, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС»».

Пенсионера доставили домой. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Напомним, в станице Нижнебаканской спасатели поймали змею в детском саду. Воспитатели не смогли справиться с рептилией и вызвали подмогу. Специалисты шанцевым инструментом сняли рептилию с дерева и поместили в мешок. Затем вывезли змею в лес. Желтобрюх относится к семейству ужей, поэтому не является ядовитым и не опасен для человека.

ИСТОЧНИК KP.RU