В Павловском районе девушка разбила авто своего бывшего сожителя
В дежурную часть Павловского района обратился местный житель. Мужчина пояснил, что бывшая сожительница разбила его автомобиль марки Opel Astra, припаркованный во дворе.
- Подозреваемую задержали на месте происшествия. В отделе полиции 24-летняя девушка пояснила, что поссорилась со своим бывшим сожителем и, чтобы отомстить ему, разбила его авто. Она повредила капот, бампер, крыло, двери и фары. Сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.
В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ей грозит до двух лет тюрьмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU