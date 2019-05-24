2019-05-24T13:14:34+03:00
Происшествия

В Павловском районе девушка разбила авто своего бывшего сожителя

Так она хотела ему отомстить
Александра ПОДУШКО
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В Павловском районе девушка разбила авто своего бывшего сожителяВ Павловском районе девушка разбила авто своего бывшего сожителяФото: Архив "КП"
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В дежурную часть Павловского района обратился местный житель. Мужчина пояснил, что бывшая сожительница разбила его автомобиль марки Opel Astra, припаркованный во дворе.

- Подозреваемую задержали на месте происшествия. В отделе полиции 24-летняя девушка пояснила, что поссорилась со своим бывшим сожителем и, чтобы отомстить ему, разбила его авто. Она повредила капот, бампер, крыло, двери и фары. Сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Ей грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, в Краснодаре иномарка влетела в столб. Водителю назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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