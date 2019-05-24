2019-05-24T16:59:30+03:00
Общество

Погода 25-27 мая в Краснодарском крае: метеорологи прогнозируют сильные дожди с ветром

Погода в Краснодарском крае резко ухудшится
Ева Мур@kp_kuban
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Спасатели советуют не рисковать и не уезжать далеко от домаСпасатели советуют не рисковать и не уезжать далеко от домаФото: Михаил ФРОЛОВ
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На выходные, 25 -27 мая в Краснодарском крае ожидаются сильные ливни с грозой и градом. Порывы ветра могут достигнуть 20 м/с и выше.

- На реках юго-восточной и юго – западной территории края ожидаются подъемы уровней воды с достижением неблагоприятных отметок, - сообщают в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Жителей Кубани настоятельно рекомендуют принять к сведению эту информацию и по возможности отказаться от отдыха вблизи водоемов и в горах.

Надо сказать, в прошлом году в Туапсинском районе грозовой молнией убило мужчину. Непогода застала его в открытом поле. А в прошлые выходные в самый жаркий день в этом году, когда температура достигла +33 градусов, прямо на сцене во время концерта плохо стало артисту из темрюкского ансамбля. Несмотря на то что медики прибыли на вызов быстро, спасти 64-летнего мужчину не удалось. Позже в его коллективе сообщили, что он забыл дома необходимые лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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