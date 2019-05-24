В Краснодаре закрыли подпольные казино

СЕГОДНЯ 18:38 2019-05-24T18:38:44+03:00

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В Краснодаре сотрудники краевого Управления ФСБ России пресекли деятельность лиц, которые организовали незаконный игорный бизнес.

- Сотрудники ведомства получили оперативную информацию, что в Карасунском округе Краснодара по нескольким адресам функционируют незаконные игровые залы. В результате был проведен рейд в котором приняли участие сотрудниками УФСБ РФ и Следственного комитета, - сообщили в пресс-службе Управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

В ходе проведения оперативных мероприятий изъяли 56 единиц различного игорного оборудования, программное обеспечение, а также записи «черной» бухгалтерии. В данный момент изъятое оборудование отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Сочи во время рейдовых мероприятий сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УВД по Сочи выявили два факта незаконной реализации вина. Местные жители продавали алкоголь без необходимых разрешительных документов, подтверждающих легальность его производства.

ИСТОЧНИК KP.RU