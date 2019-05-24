2019-05-24T18:38:44+03:00
Происшествия

В Краснодаре закрыли подпольные казино

Силовики изъяли игорное оборудование
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Краснодаре сотрудники краевого Управления ФСБ России пресекли деятельность лиц, которые организовали незаконный игорный бизнес.

- Сотрудники ведомства получили оперативную информацию, что в Карасунском округе Краснодара по нескольким адресам функционируют незаконные игровые залы. В результате был проведен рейд в котором приняли участие сотрудниками УФСБ РФ и Следственного комитета, - сообщили в пресс-службе Управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

В ходе проведения оперативных мероприятий изъяли 56 единиц различного игорного оборудования, программное обеспечение, а также записи «черной» бухгалтерии. В данный момент изъятое оборудование отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее в Сочи во время рейдовых мероприятий сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УВД по Сочи выявили два факта незаконной реализации вина. Местные жители продавали алкоголь без необходимых разрешительных документов, подтверждающих легальность его производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре отметят День предпринимателя
Замминистра сельского хозяйства Кубани помещен под стражу
Прокуроры помогли ребенку из Новороссийска получить лекарства
В Краснодаре можно будет увидеть «Детей-шпионов»
В Краснодаре сохранят транспортные льготы
Кубанская прокуратура добилась ликвидации свалки
И карта, и банк: «БКС» и «БКС» представили пакет «Брокер PRO»
На Кубани открыли еще один спортивный центр
Погода 25-27 мая в Краснодарском крае: метеорологи прогнозируют сильные дожди с ветром
В Краснодаре пройдет фестиваль ретротехники
В «ЮгСтройИнвест» рассказали о возведении нового детского сада
В Таманском заливе задержаны браконьеры с уловом на миллион рублей
В Сочи мужчина заказал убийство любовника своей бывшей жены
В День славянской письменности глава Кубани посетил русскую православную школу в Краснодаре
В Краснодаре пройдет большой велопарад
На экспорт отправят станок кубанского станкостроительного завода
В Павловском районе девушка разбила авто своего бывшего сожителя