2019-05-27T09:44:56+03:00
Происшествия

В Сочи спасатели спасли мужчину, упавшего в реку

Он получил травму головы
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы «Кубань-СПАС».Фото: пресс-службы «Кубань-СПАС».
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За помощью к спасателям обратились жители сочинского поселка Дагомыс. По их словам, на улице Гайдара в местную речушку Восточный Дагомыс с парапета упал мужчина. Да вот только выбраться сам он не смог.

По заявке выехали сотрудники Сочинского отряда «Кубань-СПАС» и ЮРПСО.

- С помощью носилок и альпинистского снаряжения пострадавшего эвакуировали из реки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в аварийно-спасательной службе «Кубань-СПАС».

Как позже выяснилось, 49-летний сочинец во время падения сильно ударился головой. Мужчину с травмой передали медикам. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Напомним, ранее в Сочи спасатели помогли врачам добраться до больной по горной дороге. После оказания ей первой помощи, сотрудники МЧС транспортировали 76-летнюю женщину к машине и вывезли в город.

ИСТОЧНИК KP.RU

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