2019-05-27T16:29:39+03:00
Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи 16-летней девушки в Майкопе

Они призывают откликнуться водителей с авторегистраторами, курсировавшими в районе ее исчезновения
Евгения ОСТРАЯ
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Дашу Шопину ждут дома любящие родителиДашу Шопину ждут дома любящие родители
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи 16-летней лицеистки из Майкопа Дарьи Шопиной. Она пропала трое суток назад, 24 мая, когда вышла из учебного заведения по улице Первомайская, 240 (лицей №34) в столице республики Адыгея предположительно в 11.10 часов. К полномасштабным поискам подростка подключились уже добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт".

- Важной информацией, позволяющей установить местонахождение девочки, могут обладать водители, чьи автомобили оснащены авторегистраторами, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Если вы двигались по улице Пушкина на участке между улицами Ленина и Котовского в районе 11.05 до 11.40, откликнитесь. Могут помочь в поисках и те, кто проезжал в это время по улице Победы на участке от Пушкина до Первомайской в городе Майкопе.

Правоохранители просят звонить по телефонам: +7 (918) 421-60-22, +7 (877) 256-04-20, 8 (918) 152-26-22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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