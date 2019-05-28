В поликлиниках и больницах Новороссийска не хватает вакцин от бешенства

СЕГОДНЯ 16:35 2019-05-28T16:35:38+03:00

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11 мая в Гайдуке на 9-летнего мальчика напали собаки. Тогда, по словам очевидцев, собака размером с теленка укусила ребенка и повалила на землю. Мужчина неподалеку ремонтировал машину и прогнал пса. Затем мать обратилась в 5-ую поликлинику за прививками от бешенства, но ей отказали, мол, вакцин нет.

- Ни в горбольнице, ни в 5-й поликлинике нет бесплатной вакцины от бешенства, - жалуется мать. - Сделать нужно 6 штук, каждая стоит 600 рублей. Слава богу, мой сын чувствует себя хорошо и поправляется.

После этого мы позвонили в поликлинику, чтобы узнать, есть ли там прививка от бешенства. Нам сказали, что обращайтесь в 7 кабинет и больше ничем не могут помочь. Но позже нам пришел ответ из минздрава края.

- Перебои с поставкой вакцины связаны с переходом муниципальных медучреждений в краевую собственность, - сообщили в пресс-службе минздрава края. – До этого прививки делали остатками препаратов, которые закупили в 2018 году. В мае 2019-го поставщиком на склад «Кубаньфармация» поставлена вакцина для профилактики бешенства на 38 % от заявки, поэтому препаратов не хватает. Лекарство в наличии развозим по очереди в медучреждения города.

ИСТОЧНИК KP.RU