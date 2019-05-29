2019-05-29T08:35:19+03:00
Общество

В поездах сообщением Москва – Анапа появятся «детские купе»

Холдинг «РЖД» запускает пилотный проект
Александра ПОДУШКО
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В поездах сообщением Москва – Анапа появятся «детские купе»В поездах сообщением Москва – Анапа появятся «детские купе»Фото: Тимур ХАНОВ
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В поездах сообщением МоскваАнапа появятся «детские купе». РЖД запускает новый сервис с более комфортными условиями поездки для пассажиров с детьми.

- Дизайн разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Чтобы разнообразить досуг детей в пути, в купе предусмотрены настольные игры и игрушки, - рассказали в пресс-службе «РЖД».

Пилотный проект «детского купе» запустят в купейных вагонах поезда № 109В/109С сообщением Москва – Анапа. В первый рейс он отправится 22 августа и будет курсировать до 27 сентября.

По итогам первого месяца перевозок специалисты проанализируют отзывы пассажиров, после чего примут решение о дальнейшем распространении нового сервиса.

Напомним, сезонные автобусные маршруты в Сочи начнут курсировать с 1 июня. Следить за расписанием можно в специальном приложении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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