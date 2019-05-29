СЕГОДНЯ 11:10 2019-05-29T11:10:20+03:00

В Краснодаре в трамвае умер мужчина Фото: Архив "КП"

Очевидцы вызвали медиков, но спасти его не удалось

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В полицию Краснодара 29 мая в 08:30 поступило сообщение о том, что в вагоне трамвая №21, который ехал по Садовой в сторону Северной, одному из пассажиров стало плохо.

- Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Врачи провели необходимые реанимационные действия, но пассажира спасти не удалось, он скончался. Полицейские установили личность гражданина, им оказался 58-летний местный житель, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По данному факту правоохранители проводят проверку.

Движение общественного транспорта на время оказания помощи мужчине было остановлено. Сейчас трамваи идут по расписанию.

Напомним, в Краснодаре под Садовым мостом 80-летняя женщина попала под поезд и выжила. Инцидент произошел днем 27 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU