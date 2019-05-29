2019-05-29T13:08:42+03:00
Происшествия

В Краснодаре легковушка влетела в фуру на обочине

Водитель ВАЗ-21014 погиб
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/chp_yug.Фото: instagram.com/chp_yug.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 28 мая в 18:30 на 1325-м километре трассы М4 «Дон» по дороге в поселок Лорис.

- По предварительным данным, 26-летний парень ехал за рулем автомобиля марки ВАЗ-21014. При перестроении легковушка выехала на обочину и врезалась в припаркованный грузовик MAN с полуприцепом, который в этот момент ремонтировал 62-летний водитель, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественной легковушки от полученных травм погиб на месте.

По факту аварии проводится проверка.

Напомним, в Краснодаре в трамвае умер мужчина. Очевидцы вызвали медиков, но спасти его не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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