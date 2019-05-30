2019-05-30T09:08:10+03:00
Общество

В Сочи российские и китайские ученые расшифруют геном чая

Исследования помогут успешно вести дальнейшую селекционную работу
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба фабрикиФото: пресс-служба фабрики
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В Сочи на площадке Мацестинского чая встретились российские и китайские учены. Они обсудили особенности выращивания этой культуры в северных субтропиках.

- Исследователи изучают геном чая и ДНК-маркеры, которые отражают наследственные качества растения, чтобы развивать их в нужном для человека направлении. Китайские коллеги открыли генетические факторы, отвечающие за аромат, содержание теанина, кофеина, полифенолов, а также выяснили, в какое время года эти гены развиты в наибольшей степени, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- Задача поездки – сравнить геном чайных растений, выращиваемых в Китае и Краснодарском крае. Такие исследования помогут успешно вести дальнейшую селекционную работу, - рассказали в пресс-службе фабрики.

Напомним, кубанские лиманы приведут в порядок. На их расчистку в 2019 году потратят порядка 50 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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