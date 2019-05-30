2019-05-30T11:22:17+03:00
Происшествия

В горно-лесной местности Сочи заблудился мужчина

Сотрудники МЧС нашли его и на служебном автомобиле вывезли в населенный пункт
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС РоссииФото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России
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- 29 мая в 17:15 в ЮРПСО МЧС России через диспетчерскую службу «112» поступило сообщение о том, что в районе села Кепша в горно-лесной местности заблудился мужчина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели связались с пострадавшим, уточнили его местоположение и сориентировали на местности. Вскоре они прибыли в район поиска, где с помощью сотовой связи и сигнальных средств им удалось найти мужчину. Молодого человека на служебном автомобиле вывезли из леса в населенный пункт. Помощь врачей ему не потребовалась.

Напомним, в Кореновском районе в ДТП пострадал ребенок. Его и еще двоих пострадавших из автомобиля извлекали спасатели. Они отключили аккумуляторные батареи автомобилей, чтобы предотвратить возгорание. Затем, при помощи специального оборудования пострадавших извлекли из малолитражки и передали врачам бригады скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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