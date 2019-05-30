Роспотребнадзор: купаться в реке Кубань нельзя

СЕГОДНЯ 16:51 2019-05-30T16:52:47+03:00

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Роспотребнадзор Краснодарского края взял пробы воды в реке Кубань, чтобы выяснить, можно ли будет этим летом купаться в ней.

- Купаться в Кубани нельзя, - сообщила сайту «КП»-Кубань» официальный представитель краевого Роспотребнадзора Ирина Воронкова. - Мы брали пробы воды из реки, недавно пришли результаты – она не соответствует по микробиологии.

Если вода не соответствует по микробиологии – это значит, что в ней полно вредных веществ. А именно - в нее сбрасываются не только сточные воды, но и канализация. Причем как оказалось, пробы воды плохие не только в Краснодаре, но и в других районах края.

Чтобы краснодарцы могли отдохнуть у воды, в городе в начале июня откроют единственный пляж. Только купаться горожане смогут не в реке, а в бассейнах у спорткомплекса «Олимп».

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Три года назад в Краснодаре открыли пляж с бассейнами, в которых разрешено купаться. Находится он возле спорткомплекса «Олимп» на берегу реки Кубань. И в этот раз его откроют для отдыхающих уже в начале июня. На этом участке для отдыха недавно и побывала сибирячка Светлана Косыгина, которая перебралась жить в Краснодар. И раскритиковала главный городской пляж (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU