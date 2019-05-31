СЕГОДНЯ 08:10 2019-05-31T08:10:43+03:00

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Кубанская спортсменка взяла «золото» этапа Грап-при по художественной гимнастике. Соревнования проходили в израильском городе Холоне. Ирина Анненкова является спортсменкой краевого Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Как сообщили в региональном министерстве физической культуры и спорта, девушка наиболее успешно выступила в упражнениях с обручем. Она сумела набрать 21,650 балл, оставив позади ближайших соперниц Владу Никольченко из Украины и болгарку Катрин Тасеву.

- Также Ирина Анненкова завоевала серебряные награды в многоборье и упражнении с булавами, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре состоится суперфинал детского баскетбольного турнира «Локостарт». Он пройдет 1 июня 2019 года на базе спорткомплекса «Баскет-Холл».

ИСТОЧНИК KP.RU