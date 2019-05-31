Краснодарский студент стал одним из победителей национального чемпионата WorldSkills в Китае
Краснодарский студент стал одним из победителей национального чемпионата WorldSkills в Китае. Игорь Коцюба занял второе место по компетенции «Электроника».
С победой молодого человека поздравил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
- Вот это - настоящая любовь к профессии! Игорь сейчас учится на втором курсе Краснодарского колледжа электронного приборостроения. В составе российской сборной WorldSkills парень прошел несколько ключевых этапов профессионального соревнования - и вот заслуженная награда. Поздравляю, - написал Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, кубанская спортсменка взяла «золото» этапа Грап-при по художественной гимнастике. Соревнования проходили в израильском городе Холоне. Ирина Анненкова является спортсменкой краевого Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.
ИСТОЧНИК KP.RU