СЕГОДНЯ 09:07 2019-05-31T09:07:44+03:00

С победой парня поздравил Вениамин Кондратьев на своей страничке в Instagram

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Краснодарский студент стал одним из победителей национального чемпионата WorldSkills в Китае. Игорь Коцюба занял второе место по компетенции «Электроника».

С победой молодого человека поздравил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

- Вот это - настоящая любовь к профессии! Игорь сейчас учится на втором курсе Краснодарского колледжа электронного приборостроения. В составе российской сборной WorldSkills парень прошел несколько ключевых этапов профессионального соревнования - и вот заслуженная награда. Поздравляю, - написал Вениамин Кондратьев в своем аккаунте в Instagram.

Напомним, кубанская спортсменка взяла «золото» этапа Грап-при по художественной гимнастике. Соревнования проходили в израильском городе Холоне. Ирина Анненкова является спортсменкой краевого Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

ИСТОЧНИК KP.RU