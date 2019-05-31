2019-05-31T10:06:28+03:00
Спорт

В Сочи пройдет Кубок континента по следж-хоккею

На турнире выступят две сборные России, а также команды Словакии и Германии
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ФГБУ «Юг Спорт»Фото: пресс-служба ФГБУ «Юг Спорт»
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В Сочи 1 июня стартует Кубок континента по следж-хоккею. Международный турнир пройдет на льду тренировочного центра для фигурного катания и шорт-трека ФГБУ «Юг Спорт».

- В соревновании сразятся две сборные России, а также команды Словакии и Германии. Они проведут между собой круговой турнир, в результате которого определится победитель и призеры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В составе российских команд много опытных мастеров, участников Игр в Сочи, а также талантливая молодежь.

Победитель турнира получит переходящий Кубок, а также аналогичный мини-кубок, которым команда сможет пополнить свою коллекцию наград.

Напомним, краснодарский студент стал одним из победителей национального чемпионата WorldSkills в Китае. С победой парня поздравил Вениамин Кондратьев на своей страничке в Instagram.

ИСТОЧНИК KP.RU

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