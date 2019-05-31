В Сочи пройдет Кубок континента по следж-хоккею
В Сочи 1 июня стартует Кубок континента по следж-хоккею. Международный турнир пройдет на льду тренировочного центра для фигурного катания и шорт-трека ФГБУ «Юг Спорт».
- В соревновании сразятся две сборные России, а также команды Словакии и Германии. Они проведут между собой круговой турнир, в результате которого определится победитель и призеры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
В составе российских команд много опытных мастеров, участников Игр в Сочи, а также талантливая молодежь.
Победитель турнира получит переходящий Кубок, а также аналогичный мини-кубок, которым команда сможет пополнить свою коллекцию наград.
Напомним, краснодарский студент стал одним из победителей национального чемпионата WorldSkills в Китае. С победой парня поздравил Вениамин Кондратьев на своей страничке в Instagram.
ИСТОЧНИК KP.RU