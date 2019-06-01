В Новороссийске спасатели достали котенка из двигателя авто

СЕГОДНЯ 15:04 2019-06-01T15:04:01+03:00

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Владелец авто в пятницу обнаружил в моторном отсеке своей машины котенка. После этого он обратился за помощью к спасателям.

Прибывшие на место сотрудники службы спасения при помощи инструментов достали животное.

- Детвора, присутствующая при спасении котенка, поблагодарила спасателей и забрала его себе. Спасибо хозяину машины, что заметил животное, - написал у себя на странице в социальной сети начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Напомним, в Краснодаре автомеханики спасли пушистого, чья лапка застряла под капотом. Чтобы спасти бедное животное, они разобрали машину и оплатили лечение в ветклинике.

ИСТОЧНИК KP.RU