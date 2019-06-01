В Новороссийске спасатели достали котенка из двигателя авто
Владелец авто в пятницу обнаружил в моторном отсеке своей машины котенка. После этого он обратился за помощью к спасателям.
Прибывшие на место сотрудники службы спасения при помощи инструментов достали животное.
- Детвора, присутствующая при спасении котенка, поблагодарила спасателей и забрала его себе. Спасибо хозяину машины, что заметил животное, - написал у себя на странице в социальной сети начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
Напомним, в Краснодаре автомеханики спасли пушистого, чья лапка застряла под капотом. Чтобы спасти бедное животное, они разобрали машину и оплатили лечение в ветклинике.
ИСТОЧНИК KP.RU