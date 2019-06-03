В Крымске 8-летний ребенок закрылся в ванной

СЕГОДНЯ 10:22 2019-06-03T10:22:10+03:00

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1 июня в Крымске восьмилетний ребенок, играя со своими братьями, заперся в ванной комнате. Открыть дверь самостоятельно он не смог. Замок заклинило.

- Бабушка, которая одна сидела с внуками, вызвала спасателей. На место прибыли сотрудники Крымского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели с помощью слесарного инструмента открыли дверь в ванную комнату и освободили ребенка, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Напомним, в горно-лесной местности Сочи заблудился мужчина. Спасатели связались с пострадавшим, уточнили его местоположение и сориентировали на местности. Сотрудники МЧС нашли его и на служебном автомобиле вывезли в населенный пункт. Помощь врачей ему не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU