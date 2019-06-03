В Мостовском районе туристка сломала ногу в горах

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-03T11:13:25+03:00

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2 июня помощь спасателей понадобилась 43-летней туристке из Армавира. Женщина сломала ногу недалеко от Капустинского водопада в Мостовском районе.

- К месту происшествия были отправлены сотрудники Псебайского отряда «Кубань-СПАС». Специалисты наложили пострадавшей шину на ногу и на носилках пронесли ее по горной местности около 5 километров. Работу спасателей осложняли крутые подъемы и дождь с градом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ГКУ «Краснодарская краевая аварийно-спасательная служба «Кубань-СПАС».

Через 3,5 часа женщину доставили к карете скорой помощи. Ее госпитализировали.

Напомним, 1 июня в Крымске восьмилетний ребенок, играя со своими братьями, заперся в ванной комнате. Открыть дверь самостоятельно он не смог. Замок заклинило. На место ЧП прибыли сотрудники Крымского отряда «Кубань-СПАС». Спасатели с помощью слесарного инструмента открыли дверь в ванную комнату и освободили ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU