2019-06-03T12:25:23+03:00
Происшествия

В Ленинградском районе мужчина взял кредит на умершую мать

Он скрыл от государственных органов факт ее смерти
Александра ПОДУШКО
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В Ленинградском районе мужчина взял кредит на умершую матьВ Ленинградском районе мужчина взял кредит на умершую матьФото: Архив "КП"
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В Ленинградском районе расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в мошенничестве.

- Подозреваемый скрыл от государственных органов, что его мать умерла. Спустя некоторое время он оформил через мобильное приложение кредит на 100 тысяч рублей на имя покойной родственницы. Похищенными деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, в Новороссийске у иностранца украли куртку, где лежали документы и телефон. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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