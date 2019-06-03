2019-06-03T13:52:02+03:00
Происшествия

В Сочи спасатели помогли женщине, получившей травму ноги

Женщину транспортировали по тропе к служебному автомобилю и вывезли из горно-лесной местности
Александра ПОДУШКО
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Фото: ЮРПСО МЧС РоссииФото: ЮРПСО МЧС России
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На прошедших выходных в Сочи в районе села Ореховка женщина повредила ногу. Спасателям позвонила ее знакомая. Она рассказала, что потерпевшая шла по Ажекской тропе, упала и получила травму. Продолжить путь самостоятельно женщина уже не могла.

- Доехав до начала экотропы «Ажек», спасатели ЮРПСО совместно с врачом скорой выдвинулись к месту, где находилась туристка. Медик наложил на поврежденную ногу шину. После чего спасатели на носилках транспортировали 54-летнюю сочинку по тропе к служебному автомобилю и вывезли из горно-лесной местности, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Женщину передали бригаде скорой помощи, которая ожидала ее ожидающей в поселке Ореховка.

Напомним, 2 июня помощь спасателей понадобилась 43-летней туристке из Армавира. Женщина сломала ногу недалеко от Капустинского водопада в Мостовском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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