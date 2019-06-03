2019-06-03T16:27:43+03:00
Общество

В парке «Краснодар» убрали шалфей

Растения сильно пострадали из-за любителей фотосессий
Максим ОСОКИН
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Фото vk.com/typodarФото vk.com/typodar
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Сегодня в соцсетях появились кадры, на которых запечатлена уборка цветущего шалфея в парке «Краснодар». С чем связано данное решение – пока неизвестно. Однако жители краевого центра пишут, что виной тому могли стать любители фотосессий. Ради красивых кадров они немилосердно вытаптывали цветы.

- Вообще-то люди не просто фоткались на дорожках у этого шалфея, они в него заходили и вытаптывали его, - написал в комментариях под фотографией один из пользователей.

Другие высказали мнение, что данные работы – просто сезонная смена растений. По их словам, на месте отцветшего шалфея высадят новые цветы. Стоит отметить, что шалфей в парке «Краснодар» зацвел в середине мая.

Напомним, Во дворах улицы Селезнева, что в Краснодаре, снесут все незаконные гаражи. В администрации краевого центра сообщают, что только на участке от Ялтинской до Стасова обнаружили 219 конструкций, которые будут демонтированы. На их месте появятся зеленые зоны и спортивные площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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