В Новороссийске заменили 90 автобусов большой и малой вместимости
В городе-герое заменили 90 автобусов большой и малой вместимости. Это связано с несоответствием требованиям безопасности перевозки пассажиров.
Также с февраля 2019 года по настоящее время 163 транспортных средства были оснащены кондиционерами. Работа в этом направлении осуществляется до сих пор.
- Управление транспорта и связи рассмотрело жалобы от пассажиров. По результатам проведенной работы за неудовлетворительное оказание услуги по перевозке пассажиров 6 водителей уволили, к 27 применены меры дисциплинарного воздействия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.
С 8 индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют перевозки, расторгнуты договоры из-за выявленных нарушений.
Напомним, в Краснодаре с 7 июня по-новому начнут работать пять троллейбусов и один автобус. Об этом сообщили в администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU