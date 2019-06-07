2019-06-07T09:04:13+03:00
Общество

В Новороссийске заменили 90 автобусов большой и малой вместимости

Это связано с несоответствием требованиям безопасности перевозки пассажиров
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
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В городе-герое заменили 90 автобусов большой и малой вместимости. Это связано с несоответствием требованиям безопасности перевозки пассажиров.

Также с февраля 2019 года по настоящее время 163 транспортных средства были оснащены кондиционерами. Работа в этом направлении осуществляется до сих пор.

- Управление транспорта и связи рассмотрело жалобы от пассажиров. По результатам проведенной работы за неудовлетворительное оказание услуги по перевозке пассажиров 6 водителей уволили, к 27 применены меры дисциплинарного воздействия, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

С 8 индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют перевозки, расторгнуты договоры из-за выявленных нарушений.

Напомним, в Краснодаре с 7 июня по-новому начнут работать пять троллейбусов и один автобус. Об этом сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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