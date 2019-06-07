В Сочи трех чиновников покусал разъяренный алабай

СЕГОДНЯ 12:18 2019-06-07T12:20:33+03:00

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В Сочи 6 июня в поселке Дагомыс по улице Старошоссейная сотрудники администрации Лазаревского района и глава отправились проверять вверенную им территорию. Чиновники обращали внимание на нелегальные торговые точки, обустроенные в районе.

По данным СМИ, в одном из дворов на главу Лазаревского района Ибрагима Караева, его первого зама, а также еще одного специалиста напал разъяренный алабай.

Собака покусала Караева. Известно, что животное привито от бешенства. Другим сотрудникам муниципалитета пес разорвал одежду и нанес царапины.

Официальных данных по данному факту пока нет.

В Новороссийске собаки покусали 9-летнего мальчика. 11 мая в поселке Гайдук на ребенка напали, когда он шел с дополнительных занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU