2019-06-07T12:20:33+03:00
Происшествия

В Сочи трех чиновников покусал разъяренный алабай

Они осматривали нелегальные торговые точки
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Сочи трех чиновников покусал разъяренный алабайВ Сочи трех чиновников покусал разъяренный алабайФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Сочи 6 июня в поселке Дагомыс по улице Старошоссейная сотрудники администрации Лазаревского района и глава отправились проверять вверенную им территорию. Чиновники обращали внимание на нелегальные торговые точки, обустроенные в районе.

По данным СМИ, в одном из дворов на главу Лазаревского района Ибрагима Караева, его первого зама, а также еще одного специалиста напал разъяренный алабай.

Собака покусала Караева. Известно, что животное привито от бешенства. Другим сотрудникам муниципалитета пес разорвал одежду и нанес царапины.

Официальных данных по данному факту пока нет.

В Новороссийске собаки покусали 9-летнего мальчика. 11 мая в поселке Гайдук на ребенка напали, когда он шел с дополнительных занятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани мужчина брал с людей деньги за трудоустройство в охранные фирмы
На Кубани в акции «Читаем Пушкина» приняли участие 82 тысячи человек
В Москве за взятку в 13 миллионов рублей задержали следователя и юриста из Краснодара
В Краснодаре после столкновения с иномаркой загорелся мотоцикл
На Кубани пройдут съемки международного кинопроекта
В Каневском районе мужчина хранил дома огнестрельное ружье
На Кубани появится региональный оператор «Сколково»
Банк ВТБ и ГК «Содружество» подписали меморандум о сотрудничестве
В Краснодаре мужчина вынес из аптеки 29 тысяч рублей
В Туапсинском районе отловили двух змей
На Кубани с начала года из оборота изъяли более миллиона фальшивых купюр
На Кубани появится новый морской маршрут Гермонасса-Пантикапей
В Сочи 9 июня стартует кинофестиваль «Кинотавр»
На Кубани запустили сайт-навигатор по организации досуга для детей
В Анапе мужчина до смерти избил пожилую женщину из-за куска сала