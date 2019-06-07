На Кубани пройдут съемки международного кинопроекта

СЕГОДНЯ 12:29 2019-06-07T12:29:47+03:00

Появится фильм под рабочим названием «Любовь и прочие активы»

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В Краснодарском крае пройдут съемки международного кинопроекта. Соглашение о взаимодействии было подписано 7 июня в рамках ПМЭФ между администрацией региона и ООО «Кинокомпания Царь Пикчерз».

Производство фильма под рабочим названием «Любовь и прочие активы» запланировано в США, России, Китае.

– Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы картины снимались на территории Кубани. Технологии сделали производство фильмов доступнее, также это стало современным трендом. Краснодарский край подхватывает все самые передовые тенденции, и, конечно, мы не можем не развивать это перспективное направление, – отметил заместитель главы региона.

- «Кинокомпания Царь Пикчерз» была создана в 2016 году. Основной вид деятельности – производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Напомним, на Кубани появится региональный оператор «Сколково». Соглашение о сотрудничестве было подписано на стенде края в рамках ПМЭФ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU