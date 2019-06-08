В Анапе курортный сезон откроется грандиозным шоу

СЕГОДНЯ 08:27 2019-06-08T08:27:17+03:00

На празднике в этот день, 8 июня, здесь споет Стас Костюшкин и станцует Анастасия Волочкова

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В субботу, 8 июня Анапа открывает курортный сезон. К празднику, который стартует с 10 утра сразу в нескольких уголках курорта, все готово. Вчера, 7 июня, сотни гостей и жителей города наблюдали за репетициями грандиозного шоу от Анастасии Волочковой. Ее выступление до самого конца находилось под вопросом. Но балерина в город все-таки приехала и показала всем шпагат в воздухе.

- Первые впечатления моих зрителей, - сообщила Волочкова в своем Инстаграм. - работаем дальше.

Вечером, в 21.00 часов, на Театральной площади Анапы прибудет еще одна приглашенная звезда - Стас Костюшкин. Его прошлогодний хит "Анапа" пел здесь из каждого окна.

После праздничного фейерверка в 22.40 торжества продолжит шоу-программа с участием лучших творческих коллективов Анапы и Краснодарского края «Цвет настроенья – праздник».

ИСТОЧНИК KP.RU