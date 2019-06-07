2019-06-07T18:19:27+03:00
Звезды

Анастасия Волочкова парит в небе над Анапой

Звезда репетирует выступление для спектакля «Балерина и клоун» [видео, фото]
Андрей ГОРЕЛОВ
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Похоже, Россия увидит первый шпага на высоте 30 метров от ВолочковойПохоже, Россия увидит первый шпага на высоте 30 метров от ВолочковойФото: Ольга СУХОВА
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Приезд Волочковой в Анапу не обошелся без скандала. 8 июня в городе пройдут праздничные мероприятие в честь открытия курортного сезона. На них пригласили Волочкову, но затем мэр Анапы Юрий Поляков передумал и отменил ее выступление, дабы не тратить на это бюджетные средства – 693 тысячи рублей за 17 минут на сцене. Позже концерт все-таки разрешили, управление культуры города якобы ввело мэра в заблуждение, когда те разместили информацию о госзакупках.

- Я плачу, мэр Анапы решил пропиариться на моем имени, показав, какой он экономный хозяин, - прокомментировала ситуацию сайту «КП»-Кубань» Анастасия Волочкова. - Я две недели сбиваю в кровь ноги, репетирую новый спектакль с режиссером цирка Николаем Челноковым, который должна была представить в Анапе, чтобы за несколько дней до выступления со мной так поступили? – плачет в трубку балерина Анастасия Волочкова.

За Волочковой наблюдают десятки горожан Фото: Ольга СУХОВА

За Волочковой наблюдают десятки горожанФото: Ольга СУХОВА

Анастасия Волочкова делает шпагат в небе.Ольга СУХОВА

Балерина все же прилетела в Анапу и вовсю репетирует выступление, которое будет длиться не 17 минут, а несколько часов. Один из элементов спектакля «Балерина и клоун» Волочкова отрабатывает на высоте около 30 метров.

- Впечатления первых зрителей нашего номера «Клетка», который увидят зрители Анапы на высоте 30 метров, - пишет Волочкова и себя в Инстаграм. - Соседи доброго клоуна и режиссера Николая Челнокова дали свою оценку. Продолжаем работать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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