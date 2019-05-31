Скандал замяли: Анастасия Волочкова выступит на открытии сезона в Анапе

Однодневный скандал, похоже, заканчивается. Мэрия Анапы заявила, что Анастасия Волочкова все-таки выступит у них на открытии курортного сезона. Причем на ее концерт администрация не потратит ни копейки – балерина приедет бесплатно.

Напомним, скандал разгорелся после того, как мэр Анапы заявил, что администрация города не будет тратить бюджетные деньги на выступление королевы шпагатов. Тогда как до этого в мэрии сообщили, что 8 июня на открытии курортного сезона выступят Анастасия Волочкова и Стас Костюшкин. Заявка даже появилась на сайте госзакупок. В ней говорилось о том, что выступление балерины обойдется мэрии курорта в 639 тысяч рублей. А потом глава города Юрий Поляков заявил, что не будет тратить муниципальные деньги на выступление примы. И поручил отменить электронные торги. А деньги велел потратить на костюмы для творческих коллективов и музыкальное оборудование.

Причем отменили в Анапе не только концерт Волочковой по случаю открытия курортного сезона, но и тот, который был запланирован на следующий день. 9 июня прима должна была представить свой новый спектакль «Балерина и клоун».

- Я плачу, мэр Анапы решил пропиариться на моем имени, показав, какой он экономный хозяин, - прокомментировала ситуацию сайту «КП»-Кубань» Анастасия Волочкова.

volochkova_art В этот дождливый день мы с добрым клоуном Николаем Челноковым и Машенькой создали еще один номер для нашего спектакля Балерина и Клоун , премьера которого 9 ИЮНЯ в АНАПЕ. Любимый мною дорогой сердцу Краснодарский Край.

Но после того, как в СМИ появилась информация об отмене всех концертов балерины, в мэрии курорта вдруг сообщили - концерт будет!

- Заслуженная артистка России, знаменитая балерина подарит свое выступление гостям праздника на благотворительной основе, - сообщили в администрации Анапы. – Она выступит 8 июня!

- Я с огромной любовью и уважением отношусь к своим многочисленным поклонникам, и за прошедшие сутки получила огромное количество звонков и сообщений от всех, кто ждал мой номер на главном летнем празднике Анапы, – рассказала сама Анастасия Волочкова. – Я всю жизнь работаю в сфере культуры, знаю ее досконально и, конечно, хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно. Жду всех своих поклонников 8 июня на Театральной площади!

volochkova_art У нас тут во время репетиции вот так.. А у вас?

Выступление балерины запланировано вечером, 8 июня.

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