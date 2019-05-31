«Мэр сделал пиар на моем имени, показал, какой он экономный»: Анастасия Волочкова об отмене ее концертов в Анапе

- Я две недели сбиваю в кровь ноги, репетирую новый спектакль с режиссером цирка Николаем Челноковым, который должна была представить в Анапе, чтобы за несколько дней до выступления со мной так поступили? – плачет в трубку балерина Анастасия Волочкова. По телефону прима рассказала «Комсомолке» о скандале, который разгорелся вокруг ее концерта в Краснодарском крае.

Приехать в Анапу балерина должна была 8 июня и открыть вместе со Стасом Костюшкиным курортный сезон. А на следующий день в городском театре у королевы шпагатов был запланирован спектакль «Балерина и клоун», на который уже продавали билеты.

Сам же праздничный концерт по случаю открытия курортного сезона был запланирован на девять вечера и в мэрии анонсировали, что публику как раз и будут развлекать Волочкова и Костюшкин. На их выступление деньги планировали выделить из муниципального бюджета. Даже провели аукцион на сайте госзакупок. Мэрии курорта это обходилось в 639 тысяч рублей за 17 минутное выступление балерины.

А тут глава Анапы Юрий Поляков заявил, что не будет тратить муниципальные деньги на выступление примы. И поручил отменить электронные торги.

volochkova_art В этот дождливый день мы с добрым клоуном Николаем Челноковым и Машенькой создали еще один номер для нашего спектакля Балерина и Клоун , премьера которого 9 ИЮНЯ в АНАПЕ. Любимый мною дорогой сердцу Краснодарский Край.

- Деньги потратим на костюмы для наших творческих коллективов и музыкальное оборудование, - заявили в администрации Анапы. – Костюшкин приедет, его выступление оплачивают предприниматели города, а Волочковой не будет!

Анастасия Волочкова узнала об этом из соцсетей и очень расстроилась.

- У меня должно было быть два концерта – 8 и 9 июня. На открытие курортного сезона меня пригласили, чтобы я выступила в трех номерах, - плачет в трубку балерина. - В одном из них я должна была спускаться на площадь в клетке с двадцатиметровой высоты, другой номер «Мастер и Маргарита», и третий – с детьми. А на следующий день был заявлен спектакль «Балерина и клоун». К нему я уже две недели готовлюсь вместе с режиссером цирка Николаем Челноковым. Уже в Анапе висели афиши. И мэр этого городу, куда мы с Николаем готовы были ехать выступать на безвозмездной основе, вдруг все отменил. Глава Анапы испугался соцсетей. Я считаю, что это была продуманная акция мэра, чтобы пропиариться на моем имени. Мол, как он бережлив к бюджетным средствам, какой он рачительный хозяин. Тогда ответьте мне, товарищ мэр, на каких артистов вы еще не потратите бюджетные средства? А мне звонят и жители Анапы, и пресса – люди хотят видеть меня у них в городе!

volochkova_art У нас тут во время репетиции вот так.. А у вас?

И если бы мне не был Краснодарский край так дорог, я бы не переживала. Я пять лет бесплатно служила в театре Юрия Григоровича как прима-балерина, я бесплатно давала там концерты, и последний раз была у вас полтора года назад. Как могут чиновники отменять спектакль, на который я трачу сейчас все свои силы? И на который они не тратят ни копейки?

В управлении культуры Анапы "Комсомолке" сообщили, что в программе на 9 июня уже не стоит спектакль Анастасии Волочковой "Балерина и клоун".

А В ЭТО ВРЕМЯ

Анастасия Волочкова все-таки выступит на открытии сезона в Анапе

Однодневный скандал, похоже, заканчивается. Мэрия Анапы заявила, что Анастасия Волочкова все-таки выступит у них на открытии курортного сезона. Причем на ее концерт администрация не потратит ни копейки – балерина приедет бесплатно (читайте далее)