Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Кубани
Пострадали двое
Фото: ЮСУТ СК РФ
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Следственный комитет на транспорте начал проверку на Кубани после сообщения о происшествии с легкомоторным самолетам близ хутора Фортштадт.
Фото: ЮСУТ СК РФ
На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб и нашли двоих пострадавших - пассажира и пилота самолета.
- Погибших нет, - отчитались спасатели.
Фото: ЮСУТ СК РФ
Напомним, сегодня, 8 июня, в Анапе открывается курортный сезон. Поздравить горожан и гостей города приедут звезды отечественного шоубизнеса - Анастасия Волочкова и Стас Костюшкин. В конце вечера зрителей ждет грандиозный фейерверк.
Фото: ЮСУТ СК РФ
ИСТОЧНИК KP.RU