Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на Кубани

СЕГОДНЯ 14:01 2019-06-08T14:11:47+03:00

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Следственный комитет на транспорте начал проверку на Кубани после сообщения о происшествии с легкомоторным самолетам близ хутора Фортштадт.

Фото: ЮСУТ СК РФ

На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб и нашли двоих пострадавших - пассажира и пилота самолета.

- Погибших нет, - отчитались спасатели.

Фото: ЮСУТ СК РФ

Напомним, сегодня, 8 июня, в Анапе открывается курортный сезон. Поздравить горожан и гостей города приедут звезды отечественного шоубизнеса - Анастасия Волочкова и Стас Костюшкин. В конце вечера зрителей ждет грандиозный фейерверк.

Фото: ЮСУТ СК РФ

ИСТОЧНИК KP.RU