В Новороссийске произошел пожар на территории учебного центра морского университета
В береговом учебно-тренировочном центре морского университета имени Ушакова в Новороссийске произошел пожар. 9 июня в 18:53 в службу спасения поступил звонок с сообщением о ЧП. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.
- В 19:37 возгорание уже локализовали, в 22:31 полностью ликвидировали По предварительным данным, в результате пожара погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Для борьбы с пожаром были задействованы 36 человек и 9 единиц техники.
Как рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска, причиной возгорания стало короткое замыкание.
Напомним, 9 июня в Сочи произошло ДТП с участием двух автобусов. В результате столкновения одна из машин перевернулась. За помощью к врачам обратились 26 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU