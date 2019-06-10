2019-06-10T07:20:17+03:00
Происшествия

В Новороссийске произошел пожар на территории учебного центра морского университета

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет [видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация НовороссийскаФото: администрация Новороссийска
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В береговом учебно-тренировочном центре морского университета имени Ушакова в Новороссийске произошел пожар. 9 июня в 18:53 в службу спасения поступил звонок с сообщением о ЧП. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

- В 19:37 возгорание уже локализовали, в 22:31 полностью ликвидировали По предварительным данным, в результате пожара погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Для борьбы с пожаром были задействованы 36 человек и 9 единиц техники.

Как рассказали в пресс-службе администрации Новороссийска, причиной возгорания стало короткое замыкание.

Напомним, 9 июня в Сочи произошло ДТП с участием двух автобусов. В результате столкновения одна из машин перевернулась. За помощью к врачам обратились 26 человек.

Крупный пожар в Новороссийске.Видео: Новороссийск ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU

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