В Сочи в пятиэтажке произошел хлопок бытового газа
В Сочи утром 11 июня на первом этаже в пятиэтажном доме на улице Садовой в Адлерском районе произошел хлопок бытового газа.
Он случился без последующего возгорания. Хлопком выбило стекла в квартире на первом этаже. Обрушений нет.
- По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 30 человек. Спасатели обследуют дом на наличие скрытых повреждений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
На месте ЧП работают 27 человек и восемь единиц техники, из них от МЧС России — 11 человек и четыре единицы техники.
Напомним, в Новороссийске произошел пожар на территории учебного центра морского университета. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В Сочи в пятиэтажке произошел хлопок бытового газа.Видео: ЧП Сочи
ИСТОЧНИК KP.RU