СЕГОДНЯ 10:38 2019-06-11T10:41:06+03:00

В Сочи в пятиэтажке произошел хлопок бытового газа Фото: Татьяна Коркина

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В Сочи утром 11 июня на первом этаже в пятиэтажном доме на улице Садовой в Адлерском районе произошел хлопок бытового газа.

Он случился без последующего возгорания. Хлопком выбило стекла в квартире на первом этаже. Обрушений нет.

- По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 30 человек. Спасатели обследуют дом на наличие скрытых повреждений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте ЧП работают 27 человек и восемь единиц техники, из них от МЧС России — 11 человек и четыре единицы техники.

Напомним, в Новороссийске произошел пожар на территории учебного центра морского университета. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/714110" frameborder="0"></iframe> В Сочи в пятиэтажке произошел хлопок бытового газа.Видео: ЧП Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU