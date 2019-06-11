2019-06-11T10:41:06+03:00
Происшествия

В Сочи в пятиэтажке произошел хлопок бытового газа

Спасатели эвакуировали 30 человек [видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Сочи в пятиэтажке произошел хлопок бытового газаВ Сочи в пятиэтажке произошел хлопок бытового газаФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Сочи утром 11 июня на первом этаже в пятиэтажном доме на улице Садовой в Адлерском районе произошел хлопок бытового газа.

Он случился без последующего возгорания. Хлопком выбило стекла в квартире на первом этаже. Обрушений нет.

- По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Из здания эвакуировали 30 человек. Спасатели обследуют дом на наличие скрытых повреждений, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте ЧП работают 27 человек и восемь единиц техники, из них от МЧС России — 11 человек и четыре единицы техники.

Напомним, в Новороссийске произошел пожар на территории учебного центра морского университета. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В Сочи в пятиэтажке произошел хлопок бытового газа.Видео: ЧП Сочи

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кубанская спортсменка стала чемпионкой мира в стрельбе из лука
В Краснодаре иномарка сбила девушку на самокате
Четыре ветерана ВОВ стали почетными гражданами Краснодара
На региональных трассах Краснодарского края ввели ограничения для движения грузовиков
Директор департамента архитектуры администрации Сочи пойдет под суд
В Сочи кредитную организацию оштрафовали на 26 миллионов рублей
В Анапе задержали мужчину, который вынес из магазина алкоголь
Температура воды в Черном море 11 июня 2019: В Сочи холодно купаться
Диета нужна не только людям: В Новороссийске спасатели вызволили толстого хомяка, застрявшего под шкафом
В Белореченском районе столкнулись грузовик и легковушка
В Туапсе бывший директор коммерческой организации не выплачивал работникам зарплату
В Сочи пропала пожилая женщина
ВТБ на ПМЭФ-2019 запустил приложение «Мой умный город»
На Кубани местные жители незаконно обналичили чужой материнский капитал